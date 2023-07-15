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Владельцы затонувшего батискафа «Титан» исчезли из соцсетей

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ABACA
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Компания OceanGate Expeditions, которой принадлежал затонувший батискаф «Титан», удалилась из социальных сетей. Об этом стало известно в субботу, 15 июля.

Ранее аккаунты компании были в Facebook и Instagram (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской), а также Twitter. Теперь доступ к ним пропал.

Официальный сайт также прекратил работу. Теперь при переходе по адресу oceangateexpeditions.com открывается черный экран с логотипом компании и надписью о прекращении работы.

«OceanGate Expeditions приостановила все исследовательские и коммерческие операции», — гласит надпись.

Истории людей, плывших на «Титанике»
Истории людей, плывших на «Титанике»
Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля

Ранее, 6 июля, СМИ сообщили о приостановке деятельности компании OceanGate Expeditions после крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане.

Батискаф «Титан» 18 июня отправился к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Примерно через 1 час 45 минут после погружения батискаф перестал выходить на связь с судном Polar Prince.

Выяснилось, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions сказали, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN уведомил, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший подводной лодкой.

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