Компания OceanGate приостановила работу после трагедии с «Титаном»

Компания OceanGate Expeditions приостанавливает деятельность после крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане. Об этом в четверг, 6 июля, сообщило агентство Bloomberg.

«OceanGate заявила, что остановила все разведочные и деловые операции всего через несколько недель после того, как пять человек погибли в принадлежащей компании подводной лодке, направляющейся к месту крушения «Титаника», — говорится в материале.

Батискаф «Титан» 18 июня отправился к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Примерно через 1 час 45 минут после погружения батискаф перестал выходить на связь с судном Polar Prince.

Выяснилось, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions сказали, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN уведомил, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший подводной лодкой.

В конце июня сообщалось, что батискаф могут собрать из обломков, чтобы понять причину трагедии. Специалисты уже подняли на поверхность проводку и кабели, а также некоторые другие внутренние системы подводного аппарата. Среди обломков батискафа обнаружены, предположительно, человеческие останки.

По одной из версий, причиной взрыва на батискафе могли стать микротрещины.