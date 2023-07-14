Глубинная причина поддержки Белградом Москвы заключается в том, что Россия стала единственной страной, которая разделяет позицию Сербии относительно ситуации в Косово. Таким образом старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в пятницу, 14 июля, слова сербского президента Александра Вучича о связанных с моральным долгом причинах, по которым государство отказывается вводить санкции против РФ.

«В Косово притесняют сербов и применяют меры дискриминационного характера, а также меры, направленные на принудительную ассимиляцию. В данном вопросе Россия является единственной страной, которая поддерживает позицию Сербии в отношении того, что сербские граждане в Косово должны пользоваться полноценными правами», — объяснил политолог в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт добавил, что важно учитывать и фактор национального менталитета сербов, который близок к российскому. Поэтому вполне уместно, что Вучич говорит о моральном долге.

Оленченко отметил, говоря о Вучиче, что, несмотря на то что к нему можно относиться по-разному, глава Сербии проводит независимую политику.

«Евросоюз оказывает давление на Сербию, которая заявляет о готовности присоединиться к ЕС. Евросоюз в этой связи имеет склонность диктовать свои условия», — подчеркнул специалист.

Накануне Вучич заявил, что Сербия не готова вводить санкции против России из-за моральных принципов, сообщается на сайте aif.ru.

Он отметил, что для него гораздо важнее юридическая и нравственная позиция Сербии. Кроме того, он заявил, что недавно введенные США санкции в отношении главы службы безопасности страны Александра Вулина являются очередным ответом на сербскую политику и ее отказ от санкций в отношении РФ.

Санкции против Вулина были введены США 11 июля. По сообщению американского минфина, его подозревают в незаконных операциях с наркотиками и злоупотреблении государственной должностью, передает RT.

При этом Вучич заявил 12 июля, что санкции в отношении главы спецслужбы Сербии обусловлены исключительно его пророссийской позицией. Он добавил, что представляется важным провести расследование.

Александр Вулин выступал за сотрудничество и добрые отношения с Россией. В частности, 16 октября он назвал коммуникацию с Россией залогом существования государства. При этом он подчеркивал, что шантаж Запада говорит о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

Ранее, 27 июня, политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что США недовольны Сербией из-за ее нежелания присоединиться к антироссийской коалиции. Он отметил, что Вашингтон делает всё, чтобы «побудить сербскую политическую элиту встать на путь предательства <...> своих собственных национальных интересов».

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.