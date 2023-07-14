Вучич назвал невозможность введения санкций против РФ моральной позицией Сербии

Сербия не готова вводить санкции против России из-за моральных принципов. Об этом в четверг, 13 июля, заявил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

«Моральная позиция Сербии является наиболее важной. Мы не зарабатываем на этом деньги, и я не уверен, что мы продержимся в таком положении», — сказал он.

Вучич отметил, что для него гораздо важнее юридическая и нравственная позиция Сербии. Кроме того, он заявил, что недавно введенные США санкции в отношении главы службы безопасности страны Александра Вулина — очередной ответ на сербскую политику и ее отказ от санкций в отношении РФ.

«Причина в Москве и отношении к РФ. И если бы я за несколько дней до этого сказал, что мы вводим санкции против России, то не было бы санкций против Вулина», — заявил Вучич.

Санкции против Вулина были введены США 11 июля. По сообщению американского минфина, его подозревают в незаконных операциях с наркотиками и злоупотреблении государственной должностью.

При этом Вучич заявил 12 июля, что санкции в отношении главы спецслужбы Сербии обусловлены исключительно его пророссийской позицией. Он добавил, что представляется важным провести расследование.

Александр Вулин выступал за сотрудничество и добрые отношения с Россией. В частности, 16 октября он назвал коммуникацию с Россией залогом существования государства. При этом он подчеркивал, что шантаж Запада говорит о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

Ранее, 27 июня, политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что США недовольны Сербией из-за ее нежелания присоединиться к антироссийской коалиции. Он отметил, что Вашингтон делает всё, чтобы «побудить сербскую политическую элиту встать на путь предательства как своих собственных национальных интересов».

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.