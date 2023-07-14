Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд отправил под домашний арест замглавы Минцифры Паршина
Политика
Грушко заявил о понимании НАТО катастрофических последствий вступления Украины в альянс
Мир
Президент Финляндии заявил об открытости страны для размещения военной базы США
Мир
Коалиция во главе с США устроила в Сирии учения с применением ПВО
Мир
Экс-разведчик США назвал британскую армию бесполезной для НАТО
Мир
Зеленский сообщил о готовности еще шести стран присоединиться к декларации G7
Армия
Рядовой Лычко меткими выстрелами по врагу помог избежать прорыва обороны
Мир
Посольство РФ предрекло несоблюдение Украиной ограничений по кассетным боеприпасам
Армия
ВС РФ уничтожили склад ВСУ и дрон-камикадзе в районе Пятихаток Запорожской области
Мир
Актеры «Оппенгеймера» покинули премьеру в Лондоне из-за забастовки в Голливуде
Мир
В конгрессе США осудили финансирование Украины
Мир
В Турции заявили о неокончательном согласии Анкары членству Швеции в НАТО
Мир
Захарова заявила о бесполезности поставок кассетных боеприпасов Украине
Сюжет:

Вучич назвал невозможность введения санкций против РФ моральной позицией Сербии

0
Фото: TASS/EPA/ANDREJ CUKIC
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербия не готова вводить санкции против России из-за моральных принципов. Об этом в четверг, 13 июля, заявил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

«Моральная позиция Сербии является наиболее важной. Мы не зарабатываем на этом деньги, и я не уверен, что мы продержимся в таком положении», — сказал он.

Вучич отметил, что для него гораздо важнее юридическая и нравственная позиция Сербии. Кроме того, он заявил, что недавно введенные США санкции в отношении главы службы безопасности страны Александра Вулина — очередной ответ на сербскую политику и ее отказ от санкций в отношении РФ.

«Причина в Москве и отношении к РФ. И если бы я за несколько дней до этого сказал, что мы вводим санкции против России, то не было бы санкций против Вулина», — заявил Вучич.

«Запад воспринимает Сербию как пророссийское звено в Европе»
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко — о переговорах страны с Косово, давлении со стороны Запада и отношениях с Москвой

Санкции против Вулина были введены США 11 июля. По сообщению американского минфина, его подозревают в незаконных операциях с наркотиками и злоупотреблении государственной должностью.

При этом Вучич заявил 12 июля, что санкции в отношении главы спецслужбы Сербии обусловлены исключительно его пророссийской позицией. Он добавил, что представляется важным провести расследование.

Александр Вулин выступал за сотрудничество и добрые отношения с Россией. В частности, 16 октября он назвал коммуникацию с Россией залогом существования государства. При этом он подчеркивал, что шантаж Запада говорит о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

Ранее, 27 июня, политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что США недовольны Сербией из-за ее нежелания присоединиться к антироссийской коалиции. Он отметил, что Вашингтон делает всё, чтобы «побудить сербскую политическую элиту встать на путь предательства как своих собственных национальных интересов».

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023