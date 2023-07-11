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США ввели санкции против сербского чиновника Вулина

Минфин США: введены санкции против главы агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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США ввели санкции против главы агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина. Об этом 11 июля сообщается в пресс-релизе на сайте министерства финансов Соединенных Штатов.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении физического лица в Сербии в соответствии с Указом президента (E.O.)», — говорится в сообщении американского минфина.

В релизе подчеркивается, что санкции против Вулина говорят о решимости США привлекать к ответственности тех, кто якобы вовлечен в коррупционные сделки.

В министерстве сообщили, что в результате введенных санкций всё имущество и доли в имуществе Вулина, которые находятся в Соединенных Штатах, заблокированы.

По сообщению министерства, Вулина подозревают в незаконных операциях с наркотиками и злоупотреблении государственной должностью. В США считают, что у него были взаимовыгодные отношения с назначенным США сербским торговцем оружием Слободаном Тешичем: он якобы гарантировал Тешичу, что его незаконные поставки оружия могут свободно перемещаться через границы Сербии.

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Ранее, 8 апреля, «Движение социалистов», которым руководит Вулин, призывало премьер-министра Ану Брнабич отправить в отставку министра экономики Раде Басту за новые призывы к введению антироссийских санкций. Социалисты назвали Басту русофобом и указали на то, что он настроен против государства.

При этом сам Вулин выступал за сотрудничество и добрые отношения с Россией. В частности, 16 октября он назвал коммуникацию с Россией залогом существования государства. При этом он подчеркивал, что шантаж Запада говорит о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

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