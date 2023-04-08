В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики

Входящее в правящую коалицию Сербии «Движение социалистов» главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина призвало премьер-министра Ану Брнабич отправить в отставку министра экономики Раде Басту за новые призывы к введению антироссийских санкций. Об этом 8 апреля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на движение политика.

«Движение социалистов» напоминает общественности Сербии о призыве к отставке Раде Басты из правительства. Он проявил себя ранее как невоспитанный русофоб, а теперь перед делегацией МВФ показал, что еще и дисциплинирован и настроен против государства», — указали социалисты.

Они назвали Басту «неспособным подстрекателем». Призывая сербского премьера к его отставке, они отметили необходимость «защитить честь» минэкономики страны.

Ранее в этот день на встрече с представителями Международного валютного фонда (МВФ) Баста заявил, что поддерживает курс президента Александра Вучича, но «не понимает, почему тот не вводит санкции в отношении России».

В середине марта Баста призвал Белград ввести антироссийские санкции, поскольку цена за отказ страны присоединиться к политике, направленной против России, слишком высока. Он призвал правительство Сербии высказаться по этому вопросу.

Тогда же «Движение социалистов» Сербии потребовало отставки Раде Басты, обвинив его в попытке разделить правительство страны в вопросе антироссийских санкций.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 марта заявил, что Россия высоко ценит позицию Сербии, которая отказалась присоединиться к антироссийским санкциям в условиях беспрецедентного давления.

В конце января президент Сербии Александр Вучич сказал, что страна из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает Белграду, не присоединившемуся к антироссийским рестрикциям, остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.