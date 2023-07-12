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Вучич высказался о введении санкций США против главы сербской спецслужбы

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Фото: TASS/EPA/Andrej Cukic
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Президент Сербии Александар Вучич 12 июля заявил, что введение министерством финансов США санкций в отношении главы агентства безопасности и информации республики Александара Вулина мотивировано его пророссийской позицией.

«Санкции против Вулина были введены не из-за какого-либо преступления и коррупции, а из-за его отношения к Российской Федерации», — приводит слова лидера Сербии BBC.

Вучич добавил, что представляется важным провести расследование. Он также сообщил, что более подробно выступит на эту тему в четверг.

По сообщению министерства от 11 июля, Вулина подозревают в незаконных операциях с наркотиками и злоупотреблении государственной должностью. Его обвиняют в связи с назначенным США сербским торговцем оружием Слободаном Тешичем: он якобы гарантировал Тешичу, что его незаконные поставки оружия могут свободно перемещаться через границы Сербии.

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В результате введенных санкций всё его имущество и доли в имуществе, которые находятся в Соединенных Штатах, заблокированы.

Ранее, 8 апреля, «Движение социалистов», которым руководит Вулин, призывало премьер-министра Ану Брнабич отправить в отставку министра экономики Раде Басту за новые призывы к введению антироссийских санкций. Социалисты назвали Басту русофобом и указали на то, что он настроен против государства. В итоге его отправили в отставку 22 июня.

При этом Вулин выступал за сотрудничество и добрые отношения с Россией. В частности, 16 октября он назвал коммуникацию с Россией залогом существования государства. При этом он подчеркивал, что шантаж Запада говорит о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

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