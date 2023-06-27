США недовольны Сербией из-за ее нежелания присоединиться к антироссийской коалиции. Об этом 27 июня заявил RT политолог Иван Мезюхо.

«Вашингтон делает всё, чтобы побудить сербскую политическую элиту встать на путь предательства как своих собственных национальных интересов, так и в отношении российского народа и государства», — сказал он.

Ранее, 22 июня, глава министерства экономики Сербии Раде Баста, призывавший к введению санкций против РФ, был отправлен в отставку.

26 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления к миру на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.

10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия дорожит отношениями с Сербией и надеется, что Белград не вольется в западный мейнстрим в отношении Москвы. Он отметил политическую мудрость и стойкость сербского президента Александра Вучича, поскольку ему приходится искать тонкие балансы.

За день до этого президент Сербии Александр Вучич рассказал в эфире телеканала Happy, что по прибытии в страну представители Запада начинают разговор не с приветствия, а с призывов к антироссийским санкциям. Он добавил, что в ответ на такие призывы желает «всего наилучшего», подчеркивая, что суть предложения ему понятна.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.