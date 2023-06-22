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Призывавший ввести санкции против РФ сербский министр отправлен в отставку

Призывавший ввести санкции против РФ сербский министр Баста отправлен в отставку
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Фото: соцсети
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Глава министерства экономики Сербии Раде Баста, призывавший к введению санкций против РФ, отправлен в отставку. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила сербская газета Politika.

Освобождение Басты от должности в правительстве инициировали министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич и лидер партии «Единая Сербия» Драган Маркович Пальма, сообщает газета.

Баста неоднократно публично высказывал позицию, не отражающую официальную точку зрения правительства Сербии, уточнило издание.

Днем ранее стало известно об исключении Басты из партии «Единая Сербия», причиной которого стали призывы Басты ввести санкции против России.

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26 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления мира на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.

10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия дорожит отношениями с Сербией и надеется, что Белград не вольется в западный мейнстрим в отношении Москвы. Он отметил политическую мудрость и стойкость сербского президента Александра Вучича, поскольку ему приходится искать тонкие балансы.

Накануне президент Сербии Александр Вучич рассказал в эфире телеканала Happy, что по прибытии в страну представители Запада начинают разговор не с приветствия, а с призывов к антироссийским санкциям. Он добавил, что в ответ на такие призывы желает «всего наилучшего», подчеркивая, что суть предложения ему понятна.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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