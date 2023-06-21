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Сербского министра выгнали из партии за призывы к санкциям против РФ

Министра экономики выгнали из партии «Единая Сербия» за призывы к антироссийским санкциям
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Фото: The Government of the Republic of Serbia
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Из партии «Единая Сербия» был исключен министр экономики страны Раде Баста. Об этом во вторник, 20 июня, заявил глава партии Драган Маркович Палма.

«Причина отставки в партии и прошения об отставке в правительстве — заявления Басты о том, что Сербия должна ввести санкции в отношении России и что все министры должны присоединиться к протестам в Белграде», — приводит его слова агентство Tanjug.

Также Маркович отметил, что еще в начале апреля, на заседании президиума «Единой Сербии» было решено отстранить Басту от должности заместителя председателя партии.

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Ранее, 26 мая, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления мира на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.

10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия дорожит отношениями с Сербией и надеется, что Белград не вольется в западный «мейнстрим» в отношении Москвы. Он отметил политическую мудрость и стойкость сербского президента Александра Вучича, поскольку ему приходится искать тонкие балансы.

Накануне президент Сербии Александр Вучич рассказал в эфире телеканала Happy, что по прибытии в страну представители Запада начинают разговор не с приветствия, а с призывов к антироссийским санкциям. Он добавил, что в ответ на такие призывы желает «всего наилучшего», подчеркивая, что суть предложения ему понятна.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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