Вучич заявил о призывах представителей Запада ввести санкции против РФ

По прибытии в Сербию на встречу с президентом Александром Вучичем представители Запада начинают разговор не с приветствия, а с призывов к антироссийским санкциям, заявил 8 мая в эфире телеканала Happy глава республики.

«Первое [их] обязательство — это вместо «Добрый день» или «Добрый вечер» объяснить мне, какой я кретин, что не ввел [против России] санкции», — сказал Вучич.

Он добавил, что в ответ на такие призывы желает «всего наилучшего», подчеркивая, что суть предложения ему понятна.

Ранее, 28 апреля, комитет по внешней политике Европарламента принял доклад Владимира Бильчика по Сербии за 2022 год, в котором он, в частности, раскритиковал нежелание Сербии вводить санкции против России. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что доклад евродепутата является вмешательством во внутренние дела республики.

Как 25 апреля заявил сербский депутат от партии «Двери» Иван Костич «Известиям», вскоре вся сербская общественность будет открыто поддерживать политику России в отношении Украины.

20 апреля Вучич в эфире канала Prva TV заявил, что конфликт на Украине показал всему миру лицемерие Запада. Представители НАТО регулярно призывают Сербию стать частью альянса, так как, по их мнению, Россия поставит всех под угрозу, добавил он.

Еще 24 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по теме давления западных стран на дружественные России государства. Так, Москва с пониманием относится к действиям союзников по поводу запрета на обход антироссийских санкций. По словам пресс-секретаря, страны-партнеры сами говорят об угрозах, которые поступают им от стран Запада за нежелание вводить ограничительные меры против РФ.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.