Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ назвал доклад ЕП по Сербии вмешательством во внутренние дела страны
Мир
Глава Русского дома в ЦАР Сытый вернулся к работе в Банги
Мир
Пушков оценил вероятность начала санкционной войны Запада против Китая
Мир
Полянский заявил об обращении украинских беженок за помощью к России
Мир
В Сирии сообщили об отражении атаки в небе над Хомсом
Мир
В Афганистане пять детей погибли и двое пострадали при взрыве снаряда
Мир
Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары
Мир
Госдеп США одобрил закупку Великобританией ракет APKWS II на $31,2 млн
Мир
Гутерриш обсудил с Эрдоганом продление и расширение зерновой сделки
Мир
Посол РФ в Сербии назвал нарушение прав человека нормой для Киева
Мир
Боевиков ВСУ заставляли просить хоронить их на позициях
Мир
Профсоюзы Франции провели «марафон борьбы» против пенсионной реформы
Мир
Считавшуюся пропавшей без вести в России девушку нашли в армянском селе

Посол РФ назвал доклад ЕП по Сербии вмешательством во внутренние дела страны

Посол РФ: доклад ЕП по Сербии является вмешательством во внутренние дела страны
0
Фото: TASS/JULIEN WARNAND
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 28 апреля заявил, что доклад евродепутата Владимира Бильчика, принятый Комитетом по внешней политике Европарламента (ЕП), является вмешательством во внутренние дела республики.

Комитет по внешней политике ЕП принял доклад Бильчика по Сербии за 2022 год, в котором он похвалил реформы, проведенные республикой в области права, и раскритиковал нежелание Сербии вводить санкции против России.

«Не гнушается евродепутат и бесцеремонным вмешательством во внутренние дела суверенной Сербии, выражая несогласие с назначением (Александара. — Ред.) Вулина на должность главы Агентства безопасности и информации. Все это, что симптоматично, сочетается с восхвалением еэсовцами режима косовского «премьера» (Альбина. — Ред.) Курти в докладе по Косово», — приводится заявление дипломата в Telegram-канале посольства.

Как отметил Боцан-Харченко, «свобода СМИ» в докладе сводится к отображению исключительно западного мнения. По его словам, Бильчик пытается бороться «с объективной реальностью», в которой абсолютное большинство сербского населения поддерживает Россию.

«Запад воспринимает Сербию как пророссийское звено в Европе»
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко — о переговорах страны с Косово, давлении со стороны Запада и отношениях с Москвой

Ранее, 25 апреля, сербский депутат от партии «Двери» Иван Костич рассказал «Известиям», что вскоре вся сербская общественность будет открыто поддерживать политику России в отношении Украины.

Комитет по внешней политике народной скупщины (парламента) Сербии 24 апреля не поддержал проект резолюции о введении санкций против России, предложенный председателем комитета и депутатом от Партии свободы и справедливости Борко Стефановичем.

19 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград стремится остаться военно-нейтральным, несмотря на требование Швеции ввести санкции против России и согласовать свою внешнюю политику с европейской.

7 апреля Вучич сказал, что сербские власти пытаются сохранять свой нейтралитет относительно Запада и России, но не гарантируют, что это получится поддерживать.

В этот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил в беседе с «Известиями», что Евросоюз оказывает беспрецедентное давление на Сербию.

26 марта министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич указал, что западные страны несправедливо требуют от Белграда введения санкций против России, но при этом сами увеличивают товарооборот с РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 марта заявил, что Россия высоко ценит позицию Сербии, которая отказалась присоединиться к антироссийским санкциям в условиях беспрецедентного давления.

До этого, 23 января Вучич сказал, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023