Посол РФ назвал доклад ЕП по Сербии вмешательством во внутренние дела страны

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 28 апреля заявил, что доклад евродепутата Владимира Бильчика, принятый Комитетом по внешней политике Европарламента (ЕП), является вмешательством во внутренние дела республики.

Комитет по внешней политике ЕП принял доклад Бильчика по Сербии за 2022 год, в котором он похвалил реформы, проведенные республикой в области права, и раскритиковал нежелание Сербии вводить санкции против России.

«Не гнушается евродепутат и бесцеремонным вмешательством во внутренние дела суверенной Сербии, выражая несогласие с назначением (Александара. — Ред.) Вулина на должность главы Агентства безопасности и информации. Все это, что симптоматично, сочетается с восхвалением еэсовцами режима косовского «премьера» (Альбина. — Ред.) Курти в докладе по Косово», — приводится заявление дипломата в Telegram-канале посольства.

Как отметил Боцан-Харченко, «свобода СМИ» в докладе сводится к отображению исключительно западного мнения. По его словам, Бильчик пытается бороться «с объективной реальностью», в которой абсолютное большинство сербского населения поддерживает Россию.

Ранее, 25 апреля, сербский депутат от партии «Двери» Иван Костич рассказал «Известиям», что вскоре вся сербская общественность будет открыто поддерживать политику России в отношении Украины.

Комитет по внешней политике народной скупщины (парламента) Сербии 24 апреля не поддержал проект резолюции о введении санкций против России, предложенный председателем комитета и депутатом от Партии свободы и справедливости Борко Стефановичем.

19 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград стремится остаться военно-нейтральным, несмотря на требование Швеции ввести санкции против России и согласовать свою внешнюю политику с европейской.

7 апреля Вучич сказал, что сербские власти пытаются сохранять свой нейтралитет относительно Запада и России, но не гарантируют, что это получится поддерживать.

В этот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил в беседе с «Известиями», что Евросоюз оказывает беспрецедентное давление на Сербию.

26 марта министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич указал, что западные страны несправедливо требуют от Белграда введения санкций против России, но при этом сами увеличивают товарооборот с РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 марта заявил, что Россия высоко ценит позицию Сербии, которая отказалась присоединиться к антироссийским санкциям в условиях беспрецедентного давления.

До этого, 23 января Вучич сказал, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.