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Вучич заявил о лицемерии Запада в конфликте на Украине

Президент Сербии Вучич: конфликт на Украине показал лицемерие Запада
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tomas Tkacik
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Конфликт на Украине показал всему миру лицемерие Запада. Об этом в четверг, 20 апреля, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире канала Prva TV.

«Он (глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем. — Ред.) сказал мне, что <спецоперация> всё изменила. Да, так и есть, изменилось многое, и мы поняли, какое лицемерие было со стороны всех вас (Запада. — Ред.)», — сказал сербский лидер во время интервью.

Вучич добавил, что представители НАТО регулярно призывают Сербию стать частью альянса, так как, по их мнению, Россия поставит всех под угрозу.

«Мы не можем войти в НАТО, потому что НАТО создало угрозу для нас», — подчеркнул он.

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Ранее, 7 апреля, Александр Вучич заявил, что, несмотря на все попытки сохранения нейтралитета Сербии относительно Запада и РФ, он не может гарантировать его поддержание. Сербский лидер также отметил, что страна находится на пути Европы и старается ей соответствовать.

5 апреля минобороны Сербии уведомило о совместных со странами НАТО военных учениях «Платиновый волк», которые должны пройти с 16 по 30 июня. Сообщается, что страна сохранила мораторий на международные военные учения, введенный ею после начала украинского конфликта. Маневры «Платиновый волк» стали исключением.

Ранее, 24 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по теме давления западных стран на дружественные России государства. Так, Москва с пониманием относится к действиям союзников по поводу запрета на обход антироссийских санкций. По словам пресс-секретаря, страны-партнеры сами говорят об угрозах, которые поступают им от стран Запада за нежелание вводить ограничительные меры против РФ.

В конце января сербский лидер сказал, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

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