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Сюжет:

Песков заявил о давлении коллективного Запада на Сербию

Песков: РФ надеется, что Сербия не вольется в западный «мейнстрим» в отношении Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия дорожит отношениями с Сербией и надеется, что Белград не вольется в западный «мейнстрим» в отношении Москвы. Об этом в среду, 10 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сербскому телеканалу ATV.

«Мы очень дорожим нашими отношениями с Белградом. Это отношения, которые не только основываются на принципах взаимной выгоды, они имеют очень давние исторические корни, духовные корни, мы очень близки, мы родственники. Но мы также знаем, что на них еще большее давление оказывается, чем на Республику Сербскую», — рассказал он.

Пресс-секретарь отметил политическую мудрость и стойкость сербского президента Александра Вучича, поскольку ему приходится искать тонкие балансы.

Кроме того, Песков напомнил о том, что сербы — наши друзья и братья, и они являются нашими стратегическими партнерами. Однако, по его словам, Москва не будет препятствовать Белграду выстраивать свои отношения с Вашингтоном и Брюсселем.

«Сербия — суверенная страна, и мы не имеем ничего против (развития ее отношений с Западом — Ред.). Для нас главное, чтобы не было, как у западников, потому что они считают, что, если страна собирается с ними дружить, она должна ненавидеть Россию. Мы против этого, мы считаем, что ничто, никакая кооперация с западными, европейскими и иными странами не должна быть препятствием для дальнейшего развития наших отношений», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

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Одних громких заявлений Белграда недостаточно

Накануне президент Сербии Александр Вучич рассказал в эфире телеканала Happy, что по прибытии в страну представители Запада начинают разговор не с приветствия, а с призывов к антироссийским санкциям. Он добавил, что в ответ на такие призывы желает «всего наилучшего», подчеркивая, что суть предложения ему понятна.

28 апреля комитет по внешней политике Европарламента принял доклад Владимира Бильчика по Сербии за 2022 год, в котором он, в частности, раскритиковал нежелание Сербии вводить санкции против России. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что доклад евродепутата является вмешательством во внутренние дела республики.

25 апреля сербский депутат от партии «Двери» Иван Костич заявил «Известиям», что вскоре вся сербская общественность будет открыто поддерживать политику России в отношении Украины.

20 апреля Вучич в эфире канала Prva TV заявил, что конфликт на Украине показал всему миру лицемерие Запада. Представители НАТО регулярно призывают Сербию стать частью альянса, так как, по их мнению, Россия поставит всех под угрозу, добавил он.

Еще 24 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по теме давления западных стран на дружественные России государства. Так, Москва с пониманием относится к действиям союзников по поводу запрета на обход антироссийских санкций. По словам пресс-секретаря, страны-партнеры сами говорят об угрозах, которые поступают им от стран Запада за нежелание вводить ограничительные меры против РФ.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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