Сильные ливни и потопы в Краснодарском крае. Главное

Уже несколько дней в Краснодарском крае продолжаются сильные ливни. Из-за непогоды оказались затоплены улицы Сочи и Краснодара, а в Туапсинском районе был объявлен режим ЧС. В некоторых городах Кубани действует штормовое предупреждение. «Известия» собрали главные новости о ситуации на юге России.

Режим ЧС на Кубани

В среду, 12 июля, из-за сильных ливней на территории четырех населенных пунктов Туапсинского района был введен режим ЧС. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Чрезвычайная ситуация объявлена в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Экстренные службы начали эвакуацию местных жителей из зон подтопления.

Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, за три часа в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. Из-за дождей на автомобильную дорогу около поселка Новомихайловский сошел сель. Кроме того, движение ограничено на некоторых участках трассы федерального значения М-4 «Дон».

В свою очередь, в краевом ГУ МЧС рассказали, что спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе группу туристов из 40 человек, среди которых было 37 детей.

В ведомстве также сообщили, что в результате наводнения в Туапсинском районе без вести пропали три человека. Позже это число возросло до четырех.

Наводнение в Туапсе

В Тюменском районе Туапсе наводнение смыло гипермаркет «Пятерочка». На видео, которым поделилась в соцсетях одна из очевидцев, заметно, что от магазина почти ничего не осталось — фасад сильно поврежден, нет окон и дверей, внутри лежат пустые стеллажи.

Также на одной из улиц города местная жительница попыталась самостоятельно очистить засорившуюся ливневую канализацию с помощью швабры и попала на видео. Роликом поделился в соцсетях очевидец, отметив, что «героев надо знать в лицо». Своими действиями женщина действительно добилась того, что вода стала уходить быстрее.

Смерчи в Туапсе

Во вторник, 11 июля в море недалеко от Туапсе были замечены смерчи. Они проходили в 10 км от береговой линии, но не доходили до нее. На одном из опубликованных в Сети роликах видно, как высокий смерч поднимается над водой, на фоне слышны сирены.

О вероятности возникновения этих погодных явлений ранее предупреждал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он также призвал жителей и гостей городов-курортов региона воздержаться от купания в море.

Потоп в Сочи

В Сочи непогода пришла 9 июля. Из-за сильных ливней оказались затоплены Хостинский и Адлерский районы города-курорта.

В микрорайоне Хоста мощный поток воды смыл в овраг несколько автомобилей. На месте произошедшего побывал корреспондент «Известий» Ярослав Богат. Он поделился кадрами лежащих друг на друге машин и подтопленных улиц.

Полностью или частично ушли под воду и улицы Адлера. По словам Богата, сотрудники МЧС рекомендовали местным жителям и туристам не передвигаться по затопленным районам на машинах.

Кроме того, на реке Хорота в Сочи из-за повышения уровня воды сработали датчики «Опасное явление». Для жителей были включены сиренно-речевые установки, под руководством мэра города Алексея Копайгородского начал работать оперативный штаб. Городские власти также запретили купаться в море до окончания штормового предупреждения и закрыли пляжи. Они начнут работать, когда волны успокоятся.

Также 11 июля в Лазаревском районе Сочи прошел крупный град, повредивший крыши частных домов и автомобили. От непогоды пострадали и сельскохозяйственные угодья. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, диаметр градин достигал 35 мм, что позволяет отнести этот град к опасным явлениям.

Ситуация в Краснодаре

В Краснодаре после дождей затопило улицу Московскую, связывающую север города с центром. В Сети публикуются ролики, на которых видно, как машины пытаются проехать по затопленным дорогам, а местные жители идут по колено в воде. Особенно смелый горожанин пробует проехать на электросамокате.

Также стало известно, что на дороге застряло несколько автомобилей и полный пассажиров автобус, для эвакуации которого понадобилась мощная техника.

Ливни на Кубани — прогноз

Как сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, ливни в Краснодарском крае продолжатся 12 и 13 июля. Они будут сопровождаться порывами ветра до 23 м/с, градом и грозами. Однако уже к середине четверга интенсивность выпадения осадков снизится, и к пятнице, 14 июля, они уже не будут носить такой разрушительный характер.