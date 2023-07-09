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В Краснодаре затопило Московскую улицу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Непогода на юге России вызвала 9 июля потоп в Краснодаре.

Из-за сильных дождей вода заполнила Московскую улицу, связывающую север города с центром. Уровень воды на проезжей части оказался выше колена.

Посреди улицы застряло несколько автомобилей, в том числе автобус, заполненный пассажирами. Его пришлось эвакуировать с помощью более мощной техники.

Также затопило близлежащие постройки и парковки.

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Ранее в этот день в Сочи запретили купаться из-за штормового предупреждения. Также в администрации города предупредили об опасности формирования смерчей над морем до конца суток 10 июля на участке Магри – Веселое.

Также корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.

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