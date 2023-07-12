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Вильфанд назвал срок ослабления дождей на Кубани

Вильфанд: ослабление дождей на Кубани ожидается со второй половины дня 13 июля
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Ливневые дожди в Краснодарском крае будут продолжаться 12 и 13 июля, однако со второй половины дня четверга они начнут ослабевать и в пятницу уже не будут носить такой опасный характер. Об этом в разговоре с «Известиями» 12 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ранее в этот день режим ЧС из-за сильных ливней ввели в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Сообщалось о подтопленных домах и эвакуации населения. Как стало известно позже, во время подтоплений в Туапсинском районе три человека пропали без вести.

Вильфанд отметил, что такая сложная ситуация с погодой в Краснодарском крае сложилось из-за столкновения двух воздушных масс с разными физическими свойствами и температурами, что привело к дождям, которые можно назвать тропическими.

«Сегодня и завтра в Краснодарском крае продолжатся сильные дожди с грозой и градом. При этом, завтра ожидается усиление ветра до 23 м/с. Однако, также завтра во второй половине дня фронтальные разделы постепенно начнут смещаться к северу. Благодаря этому, начиная со второй половины дня и в пятницу ситуация будет более спокойная. Дожди продолжатся, однако уже не будут носить такого опасного характера», — рассказал Вильфанд.

При этом, по словам синоптика, это не означает, что опасные погодные условия не вернутся в регион. По этому поводу ведется постоянный мониторинг.

Также он обратил внимание, что во второй половине лета, согласно прогнозам, количество опасных погодных явлений заметно сократится, по сравнению с первой.

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Сильные ливни настигли и Сочи. Глава города Алексей Копайгородский 11 июля сообщил, что все сочинские пляжи продолжают оставаться закрытыми для отдыхающих в связи с непогодой, которая обрушилась на Сочи 9–10 июля.

В городе ведется работа по ликвидации последствий подтоплений, вызванных сильными ливнями. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста в Сочи из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.

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