Из-за потопа в микрорайоне Сочи на одной из улиц машины смыло в овраг
В микрорайоне Хоста в Сочи из-за затопления на одной из улиц машины смыл в овраг бурный поток воды. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Ярослав Богат 9 июля.
На кадрах видно затопленные дороги. Где-то уровень выпавших осадков достигает нескольких сантиметров.
«Сейчас вода по-прежнему продолжает поступать, сливается всё частично в этот овраг вместе с машинами», — передает корреспондент.
Как сообщалось ранее в этот день, в районе всё еще идут обильные осадки, из-за которых и начался потоп. Информации о пострадавших и подтоплении жилых территорий не поступало.