Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня

В Сочи микрорайон Хоста затопило из-за сильного ливня. Видео с последствиями поделились местные жители в воскресенье, 9 июля.

На кадрах видно, как мощный поток воды буквально сносит всё на своем пути. Под воду ушли дороги и автомобили.

В настоящий момент в районе всё еще идут обильные осадки.

Информации о пострадавших и подтоплении жилых территорий не поступало.

Ранее, 7 июля, мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что на город обрушился мощный ливень, в результате которого в городе затопило дороги и улицы. Для ликвидации последствий наводнения местные спецслужбы приняли ряд мер. Градоначальник добавил, что ночью в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий к работе привлекут дополнительные аварийные бригады.