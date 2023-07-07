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Дороги Омска затопило после сильного ливня

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Фото: Соцсети
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На Омск обрушился мощный ливень, в результате которого в городе затопило дороги и улицы. Для ликвидации последствий наводнения местные спецслужбы приняли ряд мер. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

«Для устранения последствий непогоды задействована вся техника дорожно-коммунальных служб города. На откачке воды работают 10 АС-бочек Управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также иные специализированные машины. В подземных переходах подключены насосы. Все силы «Транссигнала» направлены на ремонт и восстановление работы светофоров», — написал Шелест в своем Telegram-канале.

Градоначальник добавил, что ночью, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий к работе привлекут дополнительные аварийные бригады.

На кадрах, опубликованных на странице городского портала социальных сетях, видно, как вода местами доходит до уровня колена, а некоторые горожане перебираются вплавь. Кроме того, порывы ураганного ветра сломали деревья и ветки, обрушив их на автомобили.

Сильный ливень с градом начался в Омске примерно в 16:00. Ранее о нем горожан предупреждало местное управление МЧС.

Ранее в тот же день в поселке Туношна Ярославской области, где расположен международный аэропорт, смерч повалил деревья и раскидал машины. Это привело к перекрытию дорог и возникновению пробок длиной в несколько километров.

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