Смерч повалил деревья и раскидал машины возле аэропорта Ярославля

В поселке Туношна Ярославской области, где расположен международный аэропорт, 7 июля прошел смерч.

Сильный ветер повалил деревья и раскидал автомобили. Это привело к перекрытию дорог и возникновению пробок, длиной в несколько километров.

Данные о пострадавших не поступали.

Ранее, 21 июня, в Омской области из-за ураганного ветра без электроснабжения остались 104 населенных пункта. Кроме того, была повреждена крыша сельского дома культуры в Горьковском районе. Все аварийные ситуации удалось оперативно устранить.