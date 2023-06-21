Штормовой ветер лишил электричества жителей 104 населенных пунктов Омской области

Штормовой ветер, который второй день бушует в Омской области, стал причиной отключения электроснабжения в 104 населенных пунктах региона и сорвал крышу сельского Дома культуры. Об этом 21 июня в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

«Ураганный ветер, который сутки бушует на территории Омской области, вчера привел к отключению электроснабжения в 104 населенных пунктах <...> В Горьковском районе повреждена кровля Суховского центра культуры», — отметил он.

По словам врио главы региона, специалисты оперативно устранили все аварийные ситуации. Хоценко взял ситуацию на контроль и поручил главе муниципалитета Михаилу Болтрику и региональному минкультуры оперативно восстановить крышу ДК.

Он также предупредил, что в среду в Омске прогнозируется сильный ветер порывами 25 м/с, и призвал граждан быть осторожными в условиях экстремальной погоды.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с «Известиями», что аномально холодная ночная погода установилась в нескольких центральных регионах России.

В последние дни температура уже опускалась ниже нуля в Ярославской и Костромской областях.