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В Гидрометцентре предупредили о заморозках в центре России и Поволжье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Аномально холодная ночная погода установилась в нескольких регионах России, возможны заморозки, сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В последние дни температура уже опускалась ниже нуля в Ярославский, Костромской областях, сообщили в Гидрометцентре.

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И где могут быть побиты рекорды низких температур

«Это крайне редко бывает в конце второй декады июня», — отметил Роман Вильфанд.

Понижение температуры до –2 градусов в ночные часы возможно с 20 по 22 июня в северных и горных районах Башкортостана, сообщил он. В эти же дни –3 градуса может быть в Иркутской и Кировской областях.

В Москве и Московской области ближайшие ночи также будут холодными, но до заморозков не дойдет: столбики термометров по области опустятся только до +2 градусов. Кроме того, в ночь на 21 июня в Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае пройдут дожди, местами сильные.

Ожидается гроза, град и усиление ветра до 15–20 м/с, а местами и шквалы до 25–27 м/с, предупредили в Гидрометцентре. В июне этого года заморозки уже отмечались в Псковской, Новгородской, Тверской, Смоленской областях, Поволжье и Предуралье.

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