Пляжи Сочи остаются закрытыми после атаки непогоды

Все пляжи Сочи продолжают оставаться закрытыми для отдыхающих, заявил глава города Алексей Копайгородский в Telegram во вторник, 11 июля. Запрет на купание в море на курорте введен после непогоды, которая обрушилась на город 9-10 июля

Солнечная погода позволяет пользователям приводить береговую полосу в порядок после шторма, но волны все еще есть, пляжи пока закрыты для купания. Они постепенно будут открываться, как только море полностью успокоится», — написал градоначальник, его цитату приводит ИА KrasnodarMedia.

Также Копайгородский призвал отдыхающих отказаться от самостоятельного отдыха у рек, поскольку это может быть все еще опасно.

По словам мэра, Сочи уже переходит на обычный летний режим — работают все основные объекты туристического показа. В настоящий момент в городе ведется работа по ликвидации последствий подтоплений, вызванных сильными ливнями.