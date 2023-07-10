В РСТ оценили ситуацию с турами в Сочи на фоне потопа

Массовых отмен бронирования в Сочи после потопов из-за ливневых дождей нет, но некоторые туристы могут захотеть перенести путешествие на более благоприятное время. Об этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал в понедельник, 10 июля.

«Думаю, многие операторы и гостиницы пойдут навстречу путешественникам в вопросах продления брони или, может, вылета и прибытия с отсрочкой. Возможно и смещение дат тура. Полная отмена просто невыгодна, потому что стоимость всего тура никто не вернет», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Барзыкин уточнил, что для переноса поездки нужно обратиться к туроператору. Если же бронировался не тур, а отдельно проживание и перелет, для переноса дат следует обратиться к авиакомпании и гостинице.

По его словам, в настоящее время он сам находится в центральном районе Сочи, который практически не пострадал от ливневых дождей. Пляжи закрыты, и люди сидят в кафе.

«То, что произошло в Адлеровском районе, в Хостинском, — это ударный ливень, многие поселки находятся в низине, их всегда топит. Периодически такое просто случается. Отдыхающим и местным жителям, конечно, лучше переждать непогоду дома», — отметил вице-президент РСТ.

Накануне вечером вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок, были включены сиренно-речевые установки для оповещения людей, передает НСН.

В тот же день стало известно, что из-за мощного ливня временно остановили движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. Участок трассы А-147 Адлер – Веселое также перекрыт в связи с подтоплением проезжей части.

Кроме того, 9 июля в Сочи запретили купаться из-за штормового предупреждения, сообщает телеканал «Звезда». Также в администрации города предупредили об опасности формирования смерчей над морем до конца суток 10 июля на участке Магри – Веселое.

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.

Утром 9 июля микрорайон Хоста в Сочи затопило из-за сильного ливня. Информации о пострадавших не поступало.