В Сочи запретили купаться в море на период штормового предупреждения

В Сочи на время непогоды действует штормовое предупреждение, купание в море запрещено. Об этом 9 июля предупредили в пресс-службе администрации города-курорта.

«Все городские пляжи закрыты», — говорится в Telegram-канале городских властей.

Также в администрации Сочи предупредили жителей об опасности формирования смерчей над морем до конца суток 10 июля на участке Магри – Веселое.

Специалисты продолжают ликвидацию последствий ливня в Хостинском районе Сочи, из подтопленных дворов и подвалов продолжается откачка воды.

По прогнозам синоптиков, пик ненастной погоды придется на 10 июля.

Ранее в воскресенье корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.

Утром в этот же день в этом районе Сочи всё еще шли обильные осадки, из-за которых и начался потоп. Информации о пострадавших не поступало.