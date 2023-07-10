Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок

В Сочи на реке Хорота во время ливней сработали датчики «Опасное явление». Об этом 9 июля сообщила пресс-служба администрации города.

«На реке Хорота сработали датчики «Опасное явление», включены сиренно-речевые установки для оповещения людей. Сейчас уровень воды пошел на спад, однако жителям и гостям необходимо оставаться дома или в безопасном месте, принять все необходимые меры предосторожности», — говорится в Telegram-канале администрации.

В настоящий момент в Сочи работает оперативный штат под руководством мэра Алексея Копайгородского. Также для проведения аварийно-спасательных работ подготовлена необходимая техника.

Ранее в этот день стало известно, что из-за мощного ливня временно остановили движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 — Джубга — Сочи. Участок трассы А-147 Адлер — Веселое также перекрыт в связи с подтоплением проезжей части. На кадрах, опубликованных местными жителями в Сети, видно, что на некоторых улицах транспортные средства практически полностью ушли под воду.

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.

Утром 9 июля микрорайон Хоста в Сочи затопило из-за сильного ливня. Информации о пострадавших не поступало.