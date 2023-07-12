На Кубани введен режим ЧС в четырех населенных пунктах из-за ливней

Режим ЧС из-за сильных ливней ввели в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Сообщается о подтопленных домах, проводится эвакуация населения. Об этом сообщили 12 июля в оперативном штабе Краснодарского края.



«В связи с выпадением сильных осадков введен режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Есть подтопленные дома. Из зон подтопления в пункты временного размещения проводится эвакуация населения. Работают все экстренные службы», — сказано в сообщении.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что в Туапсинском районе прошли залповые дожди. За три часа выпало 144 мм осадков. В данный момент уровень воды в реках спадает, сказал он. Дежурные бригады устраняют последствия непогоды.



Кондратьев отметил, что на автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель из-за ливней. Из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения деревьев ограничено движение на нескольких участках трассы федерального значения М-4 «Дон» в Туапсинском районе.

В краевом ГУМЧС сообщили, что из-за ливней и угрозы подтопления спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани туристическую группу из 40 человек. В ее составе было 37 детей. Также перевезли маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения.



Также во многих городах на черноморском побережье до сих пор действует штормовое предупреждение.

Сильные ливни настигли и Сочи. Глава города Алексей Копайгородский 11 июля сообщил, что все сочинские пляжи продолжают оставаться закрытыми для отдыхающих в связи с непогодой, которая обрушилась на Сочи 9–10 июля.

В городе ведется работа по ликвидации последствий подтоплений, вызванных сильными ливнями. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста в Сочи из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.