Реклама
Прямой эфир
Экономика
Центробанк оценил дефицит счета текущих операций в $1,4 млрд
Общество
На Кубани введен режим ЧС в четырех населенных пунктах из-за ливней
Армия
Марочко сообщил о прибытии иностранных наемников для поддержки ВСУ под Купянском
Происшествия
В Новосибирске самолет экстренно сел из-за попадания птицы в фюзеляж
Мир
СМИ сообщили о взрыве в многоэтажном доме в Киеве
Экономика
Министр экономики Армении спрогнозировал рост товарооборота с Россией до 60%
Общество
Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных построек в Солнечногорске
Мир
В Индии 15 туристов из РФ заблокированы в горах из-за наводнений
Экономика
Около 15% опрошенных россиян перевели накопления из долларов и евро в рубли
Общество
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в Орске
Общество
Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Челябинской области

На Кубани введен режим ЧС в четырех населенных пунктах из-за ливней

На Кубани введен режим ЧС в четырех населенных пунктах Туапсинского района из-за ливней
0
Фото: Управление МЧС РФ по Краснодарскому краю
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим ЧС из-за сильных ливней ввели в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Сообщается о подтопленных домах, проводится эвакуация населения. Об этом сообщили 12 июля в оперативном штабе Краснодарского края.

«В связи с выпадением сильных осадков введен режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Есть подтопленные дома. Из зон подтопления в пункты временного размещения проводится эвакуация населения. Работают все экстренные службы», — сказано в сообщении.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram-канале, что в Туапсинском районе прошли залповые дожди. За три часа выпало 144 мм осадков. В данный момент уровень воды в реках спадает, сказал он. Дежурные бригады устраняют последствия непогоды.

Кондратьев отметил, что на автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель из-за ливней. Из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения деревьев ограничено движение на нескольких участках трассы федерального значения М-4 «Дон» в Туапсинском районе.

В краевом ГУМЧС сообщили, что из-за ливней и угрозы подтопления спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани туристическую группу из 40 человек. В ее составе было 37 детей. Также перевезли маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения.

Также во многих городах на черноморском побережье до сих пор действует штормовое предупреждение.

Штормовой передел: почему непогода случается всё чаще и длится дольше
Как компенсировать ущерб от травм и порчи имущества из-за упавших деревьев и строительных конструкций

Сильные ливни настигли и Сочи. Глава города Алексей Копайгородский 11 июля сообщил, что все сочинские пляжи продолжают оставаться закрытыми для отдыхающих в связи с непогодой, которая обрушилась на Сочи 9–10 июля.

В городе ведется работа по ликвидации последствий подтоплений, вызванных сильными ливнями. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста в Сочи из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023