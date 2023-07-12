Три человека пропали без вести во время наводнения в Туапсинском районе Кубани

Три человека пропали без вести во время подтоплений в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом в среду, 12 июля, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и погибших нет. Трое человек числятся пропавшими», — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий подтопления привлечено порядка 300 человек и более 50 единиц техники. В район бедствия вместе с бригадами спасателей направлена вся необходимая техника, сообщили в оперштабе.

Ранее в этот день стало известно, что в результате наводнения в поселке Тюменском Туапсинского района смыло гипермаркет «Пятерочка». Очевидцы поделились в соцсетях кадрами произошедшего, на них видно, что от магазина остался лишь фасад.

Мощный ливень в Туапсинском районе начался в ночь на 12 июля, за три часа выпало 144 мм осадков, в результате чего были подтоплены дома. Спасатели эвакуируют население. Режим ЧС из-за сильных ливней ввели в этот день в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Также из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения деревьев ограничено движение на нескольких участках трассы федерального значения М-4 «Дон» в Туапсинском районе.