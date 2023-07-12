Вода смыла «Пятерочку» в Туапсинском районе

Гипермаркет «Пятерочка» смыло во время наводнения в поселке Тюменском Туапсинского района. Об этом стало известно в среду, 12 июля.

Очевидцы делятся в соцсетях кадрами того, что случилось с магазином в результате стихии. На них видно, что от «Пятерочки» остался лишь фасад. Входная группа уничтожена, выбиты окна. Внутри гипермаркета стоит вода и валяются пустые стеллажи. Со слов очевидцев, люди выносили продукты.



«Сигнализация орет, люди вытаскивают товар», — сказала женщина.

Мощный ливень в Туапсинском районе начался в ночь на 12 июля, за три часа выпало 144 мм осадков, в результате чего были подтоплены дома. Спасатели эвакуируют население. Режим ЧС из-за сильных ливней ввели в этот день в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Также из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения деревьев ограничено движение на нескольких участках трассы федерального значения М-4 «Дон» в Туапсинском районе.