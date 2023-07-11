Смерч зафиксировали в 10 км от берега в Туапсе
Смерч, двигающийся в северо-восточном направлении, наблюдается в 10 км от Туапсе в Краснодарском крае. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили в Telegram-канале местной администрации.
На кадрах видны столбы вихря, поднявшиеся над морем.
«По информации ЕДДС Туапсинского района, сегодня, 11 июля, согласно данным гидрометеобюро Туапсе, над морем в юго-западном направлении на расстоянии около 10 км от берега наблюдается смерч. Двигается он в северо-восточном направлении», — говорится в сообщении.
Днем ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ближайшее время в регионе ожидаются сильные дожди, возможны смерчи. Он призвал жителей и гостей курортов воздержаться от купания в море.
До этого, 9 июля, вследствие непогоды на юге России произошел потоп в Краснодаре. Из-за сильных дождей вода заполнила Московскую улицу, связывающую север города с центром. Уровень воды на проезжей части оказался выше колена.
Также дожди затопили Сочи.
Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в сочинском микрорайоне Хоста из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.
В тот же день из-за мощного ливня было временно остановлено движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи.