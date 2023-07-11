В Сочи крупный град повредил крыши домов и автомобили

В Лазаревском районе Сочи прошел крупный град. Он повредил кровли частных домов и автомобили. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе администрации Сочи 11 июля.

В Сети распространились видео с тем, как крупные куски льда падают на улицы города. Кроме того, в Сочи включались сирены, которые оповещали население о том, что в нескольких реках уровень воды поднялся до неблагоприятных отметок. Реки из берегов не вышли, однако в мэрии Сочи объявили, что на месте находятся спасатели.

Эпицентр непогоды пришелся на курортный микрорайон Аше в Лазаревском районе, откуда чаще всего поступали звонки от граждан о частичном повреждении кровли домов и машин градом. Туда были направлены сотрудники администрации внутригородского района для оказания необходимой помощи жителям.

Уточняется, что инфраструктурные объекты не разрушены.

Кроме того, в районе Сочи со стороны Туапсе зафиксировано формирование смерчей, они распадаются над морем, берега не достигают. Грозовой фронт смещается в сторону Лоо и центра Сочи.

Как сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальный диаметр выпавшего в Сочи града достигает 35 мм. Он относится к категории опасных явлений.

В этот день глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что все сочинские пляжи продолжают оставаться закрытыми для отдыхающих в связи с непогодой, которая обрушилась на город 9–10 июля.

В настоящий момент в городе ведется работа по ликвидации последствий подтоплений, вызванных сильными ливнями. Утром 9 июля микрорайон Хоста в Сочи затопило из-за сильного ливня. Информации о пострадавших не поступало. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.