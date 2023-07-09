В США назвали лунатизмом призывы принять Украину в НАТО

Кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами назвал лунатизмом призывы принять Украину в НАТО. Об этом 8 июля он написал в Twitter.

Также он подчеркнул, что данное действие может привести к ядерной войне между российским и американским государствами.

«Это явный лунатизм. На посту президента я не стану поддаваться антидемократическому комедианту, ставшему лидером. И для меня загадка, почему остальной западный мир ежедневно ест с руки этого заклинателя крыс», — написал политик.

Рамасвами обратился к действующему президенту США Джо Байдену с призывом «быть мужчиной» и показать украинской стороне, что Вашингтон против членства страны в НАТО.

«Это должно быть четкой красной линией», — призвал он.

Также Рамасвами 5 июня подчеркнул, что конфликт на Украине был спровоцирован расширением НАТО. Кроме того, по мнению Рамасвами, для урегулирования кризиса Североатлантическому альянсу придется гарантировать, что Украина не станет частью блока.

8 июля посол Латвии в Германии Алда Ванага исключила вступление Украины в НАТО во время продолжающегося вооруженного конфликта.

Накануне, 7 июля, американский сенатор Рэнд Пол заявил, что принятие Украины в Североатлантический альянс может привести к войне США с Россией.

В этот день президент США Джо Байден заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО ввиду конфликта с Россией и ее несоответствия критериям членства.

Кроме того, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. По его словам, Украина не выполнила все условия для вступления в НАТО.

Ранее, 5 июля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина должна провести реформы и отвечать соответствующим стандартам НАТО, которые также соблюдают другие страны, прежде чем ее можно будет принять в альянс. Пресс-секретарь также подчеркнула, что США и по сей день поддерживают политику открытых дверей НАТО.

В этот же день глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот предложил скорее принять в НАТО подконтрольные Киеву области. Он призвал «более широко толковать» договорные основы членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Также Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

Ранее, 3 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране не прекратится вооруженный конфликт. По его мнению, это решение должно быть подтверждено на июльском саммите в Вильнюсе.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.