Кандидат в президенты США назвал НАТО причиной конфликта на Украине

Конфликт на Украине был спровоцирован расширением НАТО. Такое заявление 5 июня сделал кандидат в президенты США, предприниматель Вивек Рамасвами.

«Я знаю, что так не положено говорить, но это действительно правда. Расширение НАТО было катастрофой», — отметил он в интервью изданию Poltico.

Кроме того, по мнению Рамасвами, для урегулирования кризиса Североатлантическому альянсу придется гарантировать, что Украина не станет частью блока.

Между тем 1 июня украинский президент Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, заявил, что надежды Киева на членство в альянсе становятся всё более отдаленными. По его словам, пришло время для того, чтобы НАТО приняло решение о вступлении Украины в альянс.

До этого, 30 мая, газета Politico сообщала, что на июльском саммите в Вильнюсе власти Украины хотят получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО. Из материала следовало, что в поддержку Киева выступают восточные страны блока. При этом также отмечалось, что Украина не сможет вступить в альянс, пока не завершится спецоперация России.

Ранее, 24 мая, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться во время конфликта.

30 сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.