Реклама
Прямой эфир
Армия
Рогов сообщил о контратаке российских войск на Пятихатки
Наука и техника
Первое лекарство от болезни Альцгеймера одобрили в США
Мир
NYT сообщила о сокращении добровольных пожертвований украинской армии
Мир
Эрдоган заявил о невозможности одобрения вступления Швеции в НАТО
Мир
Бербок высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов
Общество
После нападения на адвоката Пономареву в Подмосковье возбудили уголовное дело
Мир
В Пакистане прошли протесты против сожжения Корана в Швеции
Общество
В Донецке открыли цех по пошиву снаряжения для военных
Авто
Импорт легковых автомобилей в Россию вырос более чем в три раза за полгода
Мир
В США задержали пытавшуюся проникнуть в дом Тейлор Свифт женщину
Мир
МАГАТЭ получило дополнительный доступ к ЗАЭС и не обнаружило там мин
Авто
К концу лета автозапчасти могут подорожать на 10%

В Пакистане прошли протесты против сожжения Корана в Швеции

0
Фото: Global Look Press/PPI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пакистане проходит общенациональная акция «День священного Корана» из-за акта публичного сожжения священной книги мусульман в Швеции 28 июня. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает телеканал Geo TV.

«Чтобы выразить наши чувства и эмоции в связи с осквернением священного Корана руками несчастного человека, сегодня мы все, по всей стране протестуем под лозунгом «День священного Корана», — заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

В демонстрациях принимают участие разные слои общества, в том числе представители других религий. В Исламабаде митинги организованы в секторах F-6 Markaz и F-6/3, где расположено посольство Швеции.

Власти Пакистана намерены приложить усилия для предотвращения подобных акций в будущем. Исламабад 11 июля поднимет этот вопрос «на срочных дебатах Совета Безопасности ООН в Женеве от имени Организации исламского сотрудничества (ОИС)».

Рамадан заканчивается: как отмечают Ураза-байрам
Что можно и что нельзя делать в один из главных мусульманских праздников

В первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха, 28 июня, стало известно о проведении акции сожжения Корана у мечети в Стокгольме. Разрешение на проведение акции было получено от шведской полиции.

На следующий день власти Ирака потребовали от Швеции выдать иракского иммигранта, чтобы судить его.

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов 29 июня назвал произошедшее очевидным безумием. Госдума осудила решение шведских властей, назвав инцидент вандализмом.

В Европейском союзе 1 июля также осудили сожжение Корана, при этом там отстаивают свободу выражения мнений. В ЕС отметили, что такой поступок является оскорбительным, неуважительным и очевидной провокацией.

Папа римский Франциск 2 июля выразил возмущение в связи с сожжением Корана. Он подчеркнул, что «к любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим». Понтифик заявил, что свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023