В Пакистане прошли протесты против сожжения Корана в Швеции

В Пакистане проходит общенациональная акция «День священного Корана» из-за акта публичного сожжения священной книги мусульман в Швеции 28 июня. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает телеканал Geo TV.

«Чтобы выразить наши чувства и эмоции в связи с осквернением священного Корана руками несчастного человека, сегодня мы все, по всей стране протестуем под лозунгом «День священного Корана», — заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

В демонстрациях принимают участие разные слои общества, в том числе представители других религий. В Исламабаде митинги организованы в секторах F-6 Markaz и F-6/3, где расположено посольство Швеции.

Власти Пакистана намерены приложить усилия для предотвращения подобных акций в будущем. Исламабад 11 июля поднимет этот вопрос «на срочных дебатах Совета Безопасности ООН в Женеве от имени Организации исламского сотрудничества (ОИС)».

В первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха, 28 июня, стало известно о проведении акции сожжения Корана у мечети в Стокгольме. Разрешение на проведение акции было получено от шведской полиции.

На следующий день власти Ирака потребовали от Швеции выдать иракского иммигранта, чтобы судить его.

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов 29 июня назвал произошедшее очевидным безумием. Госдума осудила решение шведских властей, назвав инцидент вандализмом.

В Европейском союзе 1 июля также осудили сожжение Корана, при этом там отстаивают свободу выражения мнений. В ЕС отметили, что такой поступок является оскорбительным, неуважительным и очевидной провокацией.

Папа римский Франциск 2 июля выразил возмущение в связи с сожжением Корана. Он подчеркнул, что «к любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим». Понтифик заявил, что свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других.