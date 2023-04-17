 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Инвестор назвал запредельной долговую нагрузку США
Мир
Главы МИД стран G7 призвали КНР к «ответственным действиям»
Мир
Главы МИД Японии и Италии обсудили совместную авиапрограмму
Мир
Число жертв в ходе столкновений в Судане достигло 97
Мир
В США уличили во лжи Байдена после утечки документов Пентагона
Мир
Экс-офицера ВМС США уличили в ведении причастного к утечке данных канала
Наука и техника
Илон Маск усомнился в успехе предстоящего запуска Starship
Мир
Южная Корея, США и Япония начали учения по противоракетной обороне
Мир
Посольство РФ призвало США к ответу о нарушении ими режима биобезопасности
Наука и техника
В РФ начали разработку силового тренажера для новой орбитальной станции
Мир
В США рассказали о недовольстве глобального Юга помощью МВФ Украине
Спорт
Сборная Украины пропустит чемпионат Европы по самбо в Израиле
Мир
МИД РФ предупредил о риске кризиса в мировой энергетике из-за потолка цен
/

Рамадан заканчивается: как отмечают Ураза-байрам

Что можно и что нельзя делать в один из главных мусульманских праздников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мусульмане готовятся отметить один главных праздников в исламе, Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам. Он возвещает конец 30-дневного поста в священный месяц Рамадан. Как отмечают Ураза-байрам и какие еще праздники ждут мусульман в 2023 году, разбирались «Известия».

21 апреля — праздник у мусульман, Ид аль-Фитр

Ураза-байрам (в тюркском варианте, принятом в России), или Ид аль-Фитр (в арабском варианте) — один из двух главных праздников в Исламе, отмечается с первым днем месяца Шавваль. В 2023 году Ураза-байрам начнется вечером накануне пятницы, 21 апреля. Ислам опирается не на солнечный, а на лунный календарь, поэтому день праздника ежегодно сдвигается на 11 дней, а торжественные мероприятия начинаются после захода солнца.

праздничный обед мусульман
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко


В этот день верующие мусульмане разговляются после строгого поста, длившегося весь месяц Рамадан. Как пояснил в колонке «Известий» глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин, духовный смысл поста в том, чтобы подтвердить перед Аллахом свою стойкость, вернуться на истинный путь и отойти от разрушения и духовного опустошения, к которому ведет потребительское отношение к жизни. По преданию, именно в Рамадан мусульманам была дарована главная книга — Коран как руководство для правильного жизненного пути.

Конец Рамадана: сколько дней осталось до Ураза-байрама

До конца Рамадана остается пять дней, а Ураза-байрам по традиции начнут праздновать в ночь на пятницу. Но праздник разговения не ограничивается только пятницей, мусульмане планируют походы в гости и мероприятия для детей все выходные.

Вместе с тем те, кто в Рамадан пропустил несколько дней поста, могут при желании восстановить их, начиная со второго дня месяца Шавваль. При этом шестидневный пост в Шавваль считается необязательным, а восполнение пропущенных дней Рамадана — обязательно для мусульманина.

Любовь и пост: что можно и что нельзя делать в Рамадан
Для мусульман начался священный месяц поста и молитв

Ураза-байрам в 2023 году: как отмечают, что нельзя делать

Вечером накануне Ураза-байрама верующие совершают намаз дома — считается, что молитва в эту ночь обязательно будет услышана. А утром на рассвете в мечетях начинается гает-намаз (или ид-намаз, коллективная праздничная молитва), на которую собираются тысячи мусульман. На молитве в основном присутствуют только мужчины, женщины чаще смотрят онлайн-трансляцию дома. Перед ид-намазом нужно совершить полное омовение с благовониями и одеться в праздничную одежду. Также в это время верующие выплачивают обязательную «милостыню разговения» — закят аль-фитр.

молящиеся
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После торжественной проповеди мусульмане возвращаются домой к праздничному обеду — начинается праздник разговения. В Ураза-байрам запрещено работать, убирать дом или трудиться в огороде. Верующие поддерживают праздничное настроение, нельзя ссориться и сквернословить. Снимаются все запреты, которые действовали в Рамадан: в дневное время можно есть, пить, курить табак и кальян и многое другое. В этот день можно ходить в гости и посещать праздничные мероприятия. Не возбраняется посещать кладбища.

Во сколько начинается намаз на Ураза-байрам

В российских мечетях праздничный намаз на Ураза-байрам в 2023 году начнется в 7.00 утра, но прийти лучше заранее, до 6.30, заявили «Известиям» в пресс-службе Духовного управления мусульман. Помолиться можно в московской Соборной по адресу метро «Проспект мира», Выползов пер. д.7, в исторической мечети по адресу метро «Новокузнецкая», ул. Большая Татарская, д. 28, стр.1 и в мемориальной мечети «Шухада» на Поклонной горе по адресу ул. Минская, д.2Б.

Ураза-байрам – 2023: начало и конец, что нельзя делать

Как накрыть стол на Ураза-байрам

По традиции стол должен быть изобильным и вкусным, а держать пост в день разговения не разрешается. Кроме ритуального бешбармака — главного блюда восточной кухни, на стол подают манты, плов и суджук, пекут беляши и эчпочмаки, выставляют сладости. Обязательно на стол присутствуют сухофрукты — инжир, сушеные финики и сладкий изюм. Все блюда готовят накануне. Из напитков подойдут чай и морсы, алкоголь остается под запретом весь год.

финики
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Что дарят на Ураза-байрам

На Праздник разговения мусульмане часто ходят в гости и дарят подарки или делают сюрпризы. Подарком могут стать как религиозные предметы (Коран, четки, тюбетейка), так и бытовые — чайные сервизы, восточные сладости или предметы декора для дома. Больше всего подарков и угощений в праздник получают дети.

Общая радость: мусульмане России отмечают Ураза-байрам
Праздник разговения — один из главных в исламе

Слова поздравления с Ураза – 2023

В некоторых странах или регионах принято поздравлять друг друга словами «Ураза гаете мубарак булсын!» («Пусть Ураза-байрам будет благодатью»), в других странах произносят более короткое «Ид мубарак!», что означает «благословенного праздника!». После этого человеку желают здоровья, мира, добра, милосердия.

мусульмане поздравляют друг друга
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Мусульманский календарь – 2023

Через 70 дней после Ураза-байрама мусульмане встречают второй важнейший праздник в исламе — Курбан-байрам, или Ид аль-Адха. В 2023 году он приходится на 28 июня. Всего в мусульманском календаре 10 главных праздников. Следующий после Ураза-байрама — День Арафат (день паломничества к священной горе Арафат), он выпадает на 27 июня. На следующий день мусульмане отметят Курбан-байрам — праздник завершения хаджа. Исламский Новый год в 2023 году выпадает на 19 июля, а уже 28 июля мусульмане встретят День Ашура — день поминовения пророков Аллаха. Следующим станет день смерти Мухаммеда (14 сентября) и день рождения Пророка — Мавлид, его отпразднуют 26 и 27 сентября. А в ночь с 18 на 19 января 2024 года мусульман ждет Ночь Рагаиб — именно тогда родители пророка Мухаммеда стали мужем и женой. В эту ночь принято усердно молиться и готовиться к месяцу Рамадан. В ночь с 7 на 8 февраля 2024 года в исламе отметят Ночь вознесения Мухаммеда, а в ночь с 24 на 25 февраля 2024 года — Ночь Бараат, или ночь зачатия Пророка. Священный месяц Рамадан в 2024 году начнется 11 марта и продлится до 9 апреля.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023