Рамадан заканчивается: как отмечают Ураза-байрам

Мусульмане готовятся отметить один главных праздников в исламе, Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам. Он возвещает конец 30-дневного поста в священный месяц Рамадан. Как отмечают Ураза-байрам и какие еще праздники ждут мусульман в 2023 году, разбирались «Известия».

21 апреля — праздник у мусульман, Ид аль-Фитр

Ураза-байрам (в тюркском варианте, принятом в России), или Ид аль-Фитр (в арабском варианте) — один из двух главных праздников в Исламе, отмечается с первым днем месяца Шавваль. В 2023 году Ураза-байрам начнется вечером накануне пятницы, 21 апреля. Ислам опирается не на солнечный, а на лунный календарь, поэтому день праздника ежегодно сдвигается на 11 дней, а торжественные мероприятия начинаются после захода солнца.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко



В этот день верующие мусульмане разговляются после строгого поста, длившегося весь месяц Рамадан. Как пояснил в колонке «Известий» глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин, духовный смысл поста в том, чтобы подтвердить перед Аллахом свою стойкость, вернуться на истинный путь и отойти от разрушения и духовного опустошения, к которому ведет потребительское отношение к жизни. По преданию, именно в Рамадан мусульманам была дарована главная книга — Коран как руководство для правильного жизненного пути.

Конец Рамадана: сколько дней осталось до Ураза-байрама

До конца Рамадана остается пять дней, а Ураза-байрам по традиции начнут праздновать в ночь на пятницу. Но праздник разговения не ограничивается только пятницей, мусульмане планируют походы в гости и мероприятия для детей все выходные.

Вместе с тем те, кто в Рамадан пропустил несколько дней поста, могут при желании восстановить их, начиная со второго дня месяца Шавваль. При этом шестидневный пост в Шавваль считается необязательным, а восполнение пропущенных дней Рамадана — обязательно для мусульманина.

Ураза-байрам в 2023 году: как отмечают, что нельзя делать

Вечером накануне Ураза-байрама верующие совершают намаз дома — считается, что молитва в эту ночь обязательно будет услышана. А утром на рассвете в мечетях начинается гает-намаз (или ид-намаз, коллективная праздничная молитва), на которую собираются тысячи мусульман. На молитве в основном присутствуют только мужчины, женщины чаще смотрят онлайн-трансляцию дома. Перед ид-намазом нужно совершить полное омовение с благовониями и одеться в праздничную одежду. Также в это время верующие выплачивают обязательную «милостыню разговения» — закят аль-фитр.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После торжественной проповеди мусульмане возвращаются домой к праздничному обеду — начинается праздник разговения. В Ураза-байрам запрещено работать, убирать дом или трудиться в огороде. Верующие поддерживают праздничное настроение, нельзя ссориться и сквернословить. Снимаются все запреты, которые действовали в Рамадан: в дневное время можно есть, пить, курить табак и кальян и многое другое. В этот день можно ходить в гости и посещать праздничные мероприятия. Не возбраняется посещать кладбища.

Во сколько начинается намаз на Ураза-байрам

В российских мечетях праздничный намаз на Ураза-байрам в 2023 году начнется в 7.00 утра, но прийти лучше заранее, до 6.30, заявили «Известиям» в пресс-службе Духовного управления мусульман. Помолиться можно в московской Соборной по адресу метро «Проспект мира», Выползов пер. д.7, в исторической мечети по адресу метро «Новокузнецкая», ул. Большая Татарская, д. 28, стр.1 и в мемориальной мечети «Шухада» на Поклонной горе по адресу ул. Минская, д.2Б.

Как накрыть стол на Ураза-байрам

По традиции стол должен быть изобильным и вкусным, а держать пост в день разговения не разрешается. Кроме ритуального бешбармака — главного блюда восточной кухни, на стол подают манты, плов и суджук, пекут беляши и эчпочмаки, выставляют сладости. Обязательно на стол присутствуют сухофрукты — инжир, сушеные финики и сладкий изюм. Все блюда готовят накануне. Из напитков подойдут чай и морсы, алкоголь остается под запретом весь год.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Что дарят на Ураза-байрам

На Праздник разговения мусульмане часто ходят в гости и дарят подарки или делают сюрпризы. Подарком могут стать как религиозные предметы (Коран, четки, тюбетейка), так и бытовые — чайные сервизы, восточные сладости или предметы декора для дома. Больше всего подарков и угощений в праздник получают дети.

Слова поздравления с Ураза – 2023

В некоторых странах или регионах принято поздравлять друг друга словами «Ураза гаете мубарак булсын!» («Пусть Ураза-байрам будет благодатью»), в других странах произносят более короткое «Ид мубарак!», что означает «благословенного праздника!». После этого человеку желают здоровья, мира, добра, милосердия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Мусульманский календарь – 2023

Через 70 дней после Ураза-байрама мусульмане встречают второй важнейший праздник в исламе — Курбан-байрам, или Ид аль-Адха. В 2023 году он приходится на 28 июня. Всего в мусульманском календаре 10 главных праздников. Следующий после Ураза-байрама — День Арафат (день паломничества к священной горе Арафат), он выпадает на 27 июня. На следующий день мусульмане отметят Курбан-байрам — праздник завершения хаджа. Исламский Новый год в 2023 году выпадает на 19 июля, а уже 28 июля мусульмане встретят День Ашура — день поминовения пророков Аллаха. Следующим станет день смерти Мухаммеда (14 сентября) и день рождения Пророка — Мавлид, его отпразднуют 26 и 27 сентября. А в ночь с 18 на 19 января 2024 года мусульман ждет Ночь Рагаиб — именно тогда родители пророка Мухаммеда стали мужем и женой. В эту ночь принято усердно молиться и готовиться к месяцу Рамадан. В ночь с 7 на 8 февраля 2024 года в исламе отметят Ночь вознесения Мухаммеда, а в ночь с 24 на 25 февраля 2024 года — Ночь Бараат, или ночь зачатия Пророка. Священный месяц Рамадан в 2024 году начнется 11 марта и продлится до 9 апреля.