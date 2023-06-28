Полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме в Курбан-байрам

Полиция Швеции дала согласие на проведение протестной акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман Курбан-байрам. Об этом сообщает 28 июня Шведское радио со ссылкой на местные правоохранительные органы.

До этого громким международным актом против Корана стало сожжение книги 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Это сделал глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.

При этом он раскритиковал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и показал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Позднее Палудан сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Как объяснил сам политик, он проводит акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО.

Как заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, в государстве установлена свобода выражения мнений, но это не значит, что руководство страны поддерживает исламофобию.

16 февраля полиция Стокгольма отклонила очередную акцию с сожжением Корана, которую планировалось провести у посольства Ирака, мотивировав свое решение тем, что это может вызвать рост террористической угрозы в отношении Швеции.

В дальнейшем, 4 апреля, высший административный суд Швеции отменил решение полиции о запрете двух протестов с сожжением Корана. Он признал запрет необоснованным.

В начале февраля Эрдоган заявил, что Швеции не удастся прийти к взаимопониманию с Турцией, пока в Стокгольме считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.