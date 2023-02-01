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Эрдоган пока не намерен одобрять заявку Швеции на членство в НАТО

Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Mustafa Kaya
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО и положительно оценил шансы Финляндии на вступление в альянс. Об этом он заявил 1 февраля.

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«Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока вы будете позволять сжигать наше священное писание Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем «да» вашему вхождению в НАТО. В то же время у нас положительное отношение в этом вопросе к Финляндии», — сказал он во время выступления в парламенте.

Днем ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент Турции не ратифицирует документ о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, пока он не увидит выполнения мадридского меморандума. Он подчеркнул, что обязательства, подписанные Швецией и Финляндией, должны быть выполнены.

До этого, 30 января, Чавушоглу допустил, что Анкара пойдет на раздельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции. При этом глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заверил, что Хельсинки по-прежнему рассчитывает на совместное вступление в НАТО вместе со Стокгольмом.

Отношения Турции и Швеции резко ухудшились после акции датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который 21 января сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Акция проходила с одобрения местных властей. Тогда пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным преступлением ненависти.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

18 июля в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о членстве в НАТО.

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