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Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО
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Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Глава МИД Чавушоглу: в нынешних условиях говорить об одобрении договора о членстве Швеции и Финляндии в НАТО
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Парламент Турции не ратифицирует документ о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, пока не увидит выполнения мадридского меморандума. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу во вторник, 31 января на пресс-конференции.

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Он отметил, что есть обязательства, подписанные Швецией и Финляндией, и они должны быть выполнены.

«Глава МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Был в парламенте, встречался с партиями. Он услышал, что все партии одинаково заявляют, что без выполнения обязательств, принятых перед нами, ратификация протокола невозможна. Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится», — сказал Чавушоглу.

Оценивая членство Финляндии и Швеции в НАТО, министр обратил внимание на активную деятельность террористической организации РПК в Швеции.

«Хотя мы понимаем озабоченность безопасностью в этих двух странах, недопустимо, чтобы озабоченность безопасностью со стороны Турции не удовлетворялась», — цитирует Чавушоглу tv100.

Накануне Чавушоглу сообщил, что Анкара может пойти на раздельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Тогда же глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что власти Финляндии по прежнему намерены вступить в НАТО вместе со Швецией.

Отношения Турции и Швеции обострились после акции датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который 21 января сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Акция проходила с одобрения властей. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным преступлением ненависти.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО от Турции, а позже намекнул, что Анкара может принять решение, которое шокирует Стокгольм.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

18 июля в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о членстве в НАТО.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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