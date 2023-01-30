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В МИД Финляндии сообщили о неизменном желании вступить в НАТО вместе со Швецией

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Власти Финляндии по прежнему намерены вступить в НАТО вместе со Швецией. Об этом 30 января рассказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в ходе пресс-конференции.

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«Линия Финляндии не изменилась. Я подчеркиваю, что наше сильное желание в Финляндии и Швеции было и остается продвигаться вместе в нашем процессе [по вступлению] в НАТО. Это важно для нашей собственной обороны, и за последние десять месяцев в этом направлении была проделана большая работа», — отметил он.

По словам Хаависто, совместное вступление двух стран в альянс важно не только для них, но и для НАТО, так как Швеция и Финляндия являются ближайшими партнерами в политике безопасности и обороны.

«НАТО и страны — члены альянса также подчеркнули, насколько важно для оборонного планирования, чтобы Швеция и Финляндия вместе стали членами НАТО. Это обеспечило бы оперативный потенциал и безопасность НАТО в регионе Балтийского моря и альянса в целом», — резюмировал глава финского МИД.

Ранее в этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара может пойти на раздельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Отношения Турции и Швеции обострились после акции датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который 21 января сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным преступлением ненависти.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО от Турции, а позже намекнул, что Анкара может принять решение, которое шокирует Стокгольм.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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