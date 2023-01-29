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Эрдоган допустил шокирующее для Швеции решение по членству Финляндии в НАТО

Эрдоган: Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию
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Фото: REUTERS/Presidential Press Office
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Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«При необходимости мы можем послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок. Швеция будет шокирована, когда это произойдет», — сказал он в ходе выступления перед молодежью в городе Биледжик, трансляцию которого вел телеканал ТRТ.

Эрдоган подчеркнул, что Финляндия не должна делать те же неверные шаги, которые сделала Швеция. При этом турецкий лидер отметил, что объяснил премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон, что нужно сделать стране для вступления в НАТО.

«Сказали, что для их вступления в НАТО надо выдать нам террористов. Передали список из 120 человек. Если не выдадите, то не обессудьте», — подчеркнул Эрдоган.

Днем ранее глава шведского МИДа Тобиас Билльстрем заявил, что ситуация со сожжением Корана в Швеции временно приостановила процесс вхождения страны в альянс, но выразил надежду, что стране удастся договориться с Турцией о вступлении королевства в НАТО в июле.

23 января Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО от Турции после того, как в Стокгольме прошли скандальные антитурецкие акции. В частности, акцию с сожжением Корана у посольства Турции Эрдоган назвал оскорблением как мусульман, так и прав и свобод всех людей.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто также допустил, что заявка страны на вступление в НАТО будет пересмотрена и власти республики продолжат процедуры вхождения в альянс отдельно от Швеции. Он подчеркнул, что Финляндия, Швеция и Турция намерены провести новую трехстороннюю встречу в начале весны текущего года, для того чтобы дать оценку сложившейся ситуации.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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