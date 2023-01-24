Финляндия пересмотрит свои планы на одновременное вступление в НАТО со Швецией

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил то, что заявка страны на вступление в НАТО будет пересмотрена и власти республики продолжат процедуры вхождения в альянс отдельно от Швеции. Об этом 24 января он заявил в эфире общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

«Финляндии, возможно, придется пересмотреть свою заявку на одновременное членство в НАТО со Швецией, если заявка Швеции будет отложена на более длительный период времени. Нужно оценивать ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции в проекте [вступления в НАТО]. Пока рано об этом говорить», — отметил он.

По словам Хаависто, союз Финляндии и Швеции с НАТО будет отложен как минимум до выборов в Турции, которые пройдут в мае. Как отмечает глава финского МИДа, Финляндия, Швеция и Турция намерены провести новую трехстороннюю встречу в начале весны текущего года для того, чтобы дать оценку сложившейся ситуации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО от Турции, после того как в Стокгольме прошли скандальные антитурецкие акции. В частности акцию с сожжением Корона у посольства Турции Эрдоган назвал оскорблением как мусульман, так и прав и свобод всех людей.

Известно, что на следующий день жители Турции провели акцию протеста у генерального консульства Швеции в Стамбуле, активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

Российский МИД 23 января также заявил, что РФ решительно осуждает акцию сожжения Корана в Стокгольме и призывает принять меры в отношении радикалов. В ведомстве пояснили, что это уже не первое выступление радикалов против ислама в странах Европы.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.