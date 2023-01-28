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В Швеции заявили о надеждах договориться с Турцией о вступлении в НАТО в июле

Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о надеждах, что страна сможет летом достигнуть договоренностей по НАТО
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Фото: REUTERS/Susana Vera
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Глава шведского МИДа Тобиас Билльстрем 28 января выразил надежду, что Швеции удастся договориться с Турцией о вступлении королевства в НАТО в июле.

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Он отметил, что ситуация со сожжением Корана в Швеции временно приостановила процесс вхождения страны в альянс.

«Само собой, мы рассчитываем на саммит в Вильнюсе <...> В конце концов именно меморандум и взятые на себя обязательства должны иметь решающее значение», — ответил Билльстрем газете Expressen на вопрос, когда Швеция может стать полноправным членом НАТО.

Министр подчеркнул, что Швеция очень близка к выполнению всех пунктов, содержащихся в соглашении между Турцией, Швецией и Финляндией, и что турецкий парламент должен быть близок к одобрению заявки Швеции.

23 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО от Турции после того, как в Стокгольме прошли скандальные антитурецкие акции. В частности, акцию с сожжением Корана у посольства Турции Эрдоган назвал оскорблением как мусульман, так и прав и свобод всех людей.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто также допустил, что заявка страны на вступление в НАТО будет пересмотрена и власти республики продолжат процедуры вхождения в альянс отдельно от Швеции. Он подчеркнул, что Финляндия, Швеция и Турция намерены провести новую трехстороннюю встречу в начале весны текущего года, для того чтобы дать оценку сложившейся ситуации.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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