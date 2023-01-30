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В Турции допустили отдельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара может отдельно рассмотреть заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО
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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции 30 января заявил, что Анкара может пойти на раздельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

«Да, мы думаем над вариантом рассмотрения их заявок отдельно. И наш президент говорил, что в отношении Швеции у Турции может быть иная позиция», — приводит его слова телеканал Haberturk.

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Вместе с тем официального решения о разделении заявок пока нет.

«Думаю, было бы справедливо разделять страны на проблемные и менее проблемные. Но наша цель — не размежевать эти государства», — уточнил Чавушоглу.

Отношения Турции и Швеции обострились после акции датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который 21 января сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным преступлением ненависти.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО от Турции, а позже намекнул, что Анкара может принять решение, которое шокирует Стокгольм.

На фоне этого глава МИД Финляндии Пекка Хаависто также допускал, что заявка страны на вступление в НАТО будет пересмотрена и власти республики продолжат процедуры вхождения в альянс отдельно от Швеции. Однако позже он взял обратно свои слова.

Кроме того, 24 января стало известно, что трехсторонние переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО приостановлены на неопределенный срок по требованию Турции. Очередная встреча должна была состояться в Брюсселе в феврале.

В июне 2022 года Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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