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Глава МИД Финляндии передумал вступать в НАТО отдельно от Швеции

Глава МИД Финляндии Хаависто взял обратно свои слова о вступлении в НАТО отдельно от Швеции
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Фото: Global Look Press/MFA Russia/via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во вторник, 24 января, заявил, что страна будет подавать заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией, хотя еще несколько часов назад он допускал возможность продолжить процедуру вхождения в альянс отдельно от Стокгольма из-за разногласий шведской стороны с Анкарой.

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«Уже был обмен идеями со Швецией, мы заявили, что будем придерживаться общей линии, страны подают заявки вместе. Конечно, в глубине души мы думаем о разных мирах (разном развитии событий. — Ред.), если страна будет навсегда заблокирована, но это еще не так», — сказал он на пресс-конференции после переговоров со шведским коллегой Тоббиасом Билльстрёмом.

Министр подчеркнул, что плана «Б» нет и такой путь не рассматривается.

По его словам, США и страны — члены альянса уверены в том, что Стокгольм и Хельсинки вступят в военный блок совместно.

Ранее в этот день Хаависто допустил, что союз Финляндии и Швеции с НАТО будет отложен как минимум до выборов в Турции, которые пройдут в мае. Он отмечал, что финская сторона готова пересмотреть свою совместную со Стокгольмом заявку в альянс и продолжит путь интеграции самостоятельно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО от Турции после того, как в Стокгольме прошли скандальные антитурецкие акции. В частности, акцию с сожжением Корана у посольства Турции Эрдоган назвал оскорблением как мусульман, так и прав и свобод всех людей.

Известно, что на следующий день жители Турции провели акцию протеста у генерального консульства Швеции в Стамбуле, активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

Российский МИД 23 января также заявил, что РФ решительно осуждает акцию сожжения Корана в Стокгольме и призывает принять меры в отношении радикалов. В ведомстве пояснили, что это уже не первое выступление радикалов против ислама в странах Европы.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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