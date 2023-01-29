Датско-шведский политик сжег Коран в трех разных местах Копенгагена

Датско-шведский политик, лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Это произошло 27 января, сообщило датское издание Avisen.

Первая книга была сожжена в мечети на улице Дортевей в северо-западном квартале Копенгагена, еще одна — у посольства Турции в Остербро и третья — у консульства России, находящегося в 100 м от турецкой дипмиссии.

Как пишет издание, во время всех трех «перформансов» присутствовало большое количество полиции: около 50 офицеров и несколько автомобилей. При этом полиция не произвела никаких арестов.

На улицах в это время собирались люди, которые пытались заглушить речи Палудана, включив во время его выступления громкую арабскую музыку, что его явно раздражало. Как объяснил сам политик, он проводит свои акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО и считает, что они возымеют эффект.

Предыдущая акция Палудана была проведена 21 января перед посольством Турции в Стокгольме, где он также устроил публичное сожжение копии Корана. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции.

В качестве ответа акция протеста прошла у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг. В свою очередь, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным проявлением ненависти.

29 января в центре Лондона мусульманские активисты сожгли флаг Дании. Акция стала ответом на уничтожение священных книг радикалами у здания посольств в Швеции и Дании. Арабские страны и организации осудили провокации.

Муфтии России 24 января назвали сожжение Корана в Швеции оскорблением всех мусульман. В МИД РФ также осудили сожжение Корана. В ведомстве пояснили, что это уже не первое выступление радикалов против ислама в странах Европы.