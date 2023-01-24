Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель заявил о важности следования Белграда политике ЕС по отношению к РФ
Мир
CNN сообщил о секретных бумагах в доме бывшего вице-президента США Пенса
Общество
В Белгородской области 25 человек погибли при обстрелах ВСУ
Мир
В Венгрии заявили о сокрытии Киевом сотен тел бойцов ВСУ в холодильных вагонах
Мир
Spiegel сообщил о решении Шольца отправить на Украину танки Leopard 2
Мир
Путин заявил об устойчивости россиян перед украинскими фейками
Общество
Число безработных москвичей снизилось на 23% в 2022 году
Спорт
ФК «Спартак» объявил о покупке Тавареша и Дуарте
Мир
Финляндия заявила о готовности поставлять танки Украине
Армия
Путин назвал российскую систему ПВО одной из лучших в мире
Мир
В МАГАТЭ после проверки заявили об отсутствии военной техники на украинских АЭС
Мир
Стрелки «часов Судного дня» перевели на 10 секунд вперед

Муфтии РФ осудили «оскорбительное для всех мусульман» сожжение Корана в Швеции

Муфтии России назвали сожжение Корана в Швеции оскорблением всех мусульман
0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущие централизованные организации мусульман России выступили 24 января с заявлением, осуждающим сожжение Корана в Швеции. Они назвали подобные акции свидетельством глубокого разложении европейского общества.

«Это не просто провокация, это оскорбление мусульман всего мира. Это кощунство. К большому сожалению, мы в очередной раз сталкиваемся с сатанинскими действиями в Европе. Публичное сожжение Священного Корана в столице Швеции свидетельствует о глубоком разложении европейского общества», — цитирует заявление ТАСС.

Коран 21 января сжег лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Сообщалось, что мужчина даже получил разрешение на проведение этой акции. В качестве ответа акция протеста прошла у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг. После этого участники митинга начали читать Коран и молиться.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции. Он также отметил, что исламофобские провокации ужасны.

Новость дополняется

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023