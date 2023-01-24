Муфтии РФ осудили «оскорбительное для всех мусульман» сожжение Корана в Швеции
Ведущие централизованные организации мусульман России выступили 24 января с заявлением, осуждающим сожжение Корана в Швеции. Они назвали подобные акции свидетельством глубокого разложении европейского общества.
«Это не просто провокация, это оскорбление мусульман всего мира. Это кощунство. К большому сожалению, мы в очередной раз сталкиваемся с сатанинскими действиями в Европе. Публичное сожжение Священного Корана в столице Швеции свидетельствует о глубоком разложении европейского общества», — цитирует заявление ТАСС.
Коран 21 января сжег лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Сообщалось, что мужчина даже получил разрешение на проведение этой акции. В качестве ответа акция протеста прошла у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг. После этого участники митинга начали читать Коран и молиться.
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции. Он также отметил, что исламофобские провокации ужасны.
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