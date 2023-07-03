Папа римский Франциск выразил возмущение сожжению Корана в Стокгольме

Папа римский Франциск выразил возмущение в связи с сожжением Корана в Стокгольме и испытывает отвращение к таким действиям. Об этом он рассказал в интервью газете Al-Ittihad 2 июля.

«Я возмущен, я испытываю отвращение к подобным действиям. К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим», — сказал понтифик.

Он добавил, что свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других.

Одна из последних акций с сожжением Корана была проведена 28 июня у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха. Позднее выяснилось, что согласие на сожжение священной книги было дано полицией Швеции. Власти Ирака потребовали от Швеции выдать иракского иммигранта, который сжег Коран, чтобы судить его.

Премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон отметил, что разрешение шведской полиции является законным, но неуместным.

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов в свою очередь 29 июня назвал акцию очевидным безумием. В тот же день Госдума РФ осудила решение шведских властей, назвав акцию вандализмом.

Между тем в Евросоюзе 1 июля заявили, что сжигание Корана или любой другой священной книги является оскорбительным, неуважительным и явной провокацией. Для предотвращения дальнейшей эскалации ЕС предлагает объединиться и выступить за взаимоуважение.