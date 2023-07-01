Реклама
Прямой эфир
Мир
Евросоюз осудил сожжение Корана в Швеции
Мир
От монахов УПЦ потребовали освободить Киево-Печерскую лавру до 4 июля
Армия
Российские силы отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении за сутки
Общество
В Москве средняя месячная температура июня оказалась ниже нормы
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии
Общество
При въезде на Крымский мост образовалась пятикилометровая пробка
Происшествия
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на $1,8 тыс.
Мир
Взрыв произошел на химическом заводе на юго-востоке Китая
Общество
Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетел из Москвы
Недвижимость
Банки снизили ипотечные ставки
Армия
Российские силы уничтожили укрывшиеся под Антоновским мостом группы ВСУ
Мир
В ООН сообщили о санкционных послаблениях для экспорта сельхозпродукции из РФ
Мир
Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Западом по ДОВСЕ

Евросоюз осудил сожжение Корана в Швеции

В ЕС заявили, что осуждают сожжение Корана, но отстаивают свободу выражения мнений
0
Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Евросоюзе заявили, что осуждают акцию с сожжением Корана в Швеции, но отстаивают свободу выражения мнений. Об этом сообщили в субботу, 1 июля, на сайте ЕС.

«Этот акт никоим образом не отражает мнения Европейского союза. Сжигание Корана или любой другой священной книги является оскорбительным, неуважительным и явной провокацией. Проявлениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европе», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркнули, что подобный акт был совершен в день мусульманского праздника Курбан-байрам, что делает поступок еще более кощунственным. Для предотвращения дальнейшей эскалации ЕС предлагает объединиться и вступить за взаимоуважение.

НАТО бы принять: как Швеция добивается пропуска в альянс
Стокгольм инициирует сбор денег для пострадавших от землетрясений в Турции

Ранее, 29 июня, власти Ирака потребовали от Швеции выдать иракского иммигранта, который сжег Коран, чтобы судить его. Акция с сожжением священной книги была проведена 28 июня у мечети в Стокгольме, в первый день главного праздника мусульман. Позднее выяснилось, что согласие на это было дано полицией Швеции.

В ответ на это премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон отметил, что разрешение шведской полиции является законным, но неуместным.

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов 29 июня назвал акцию, проведенную во время священного праздника, очевидным безумием. Ранее в тот же день Госдума РФ осудила решение шведских властей, назвав акцию вандализмом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023