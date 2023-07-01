Евросоюз осудил сожжение Корана в Швеции

В Евросоюзе заявили, что осуждают акцию с сожжением Корана в Швеции, но отстаивают свободу выражения мнений. Об этом сообщили в субботу, 1 июля, на сайте ЕС.

«Этот акт никоим образом не отражает мнения Европейского союза. Сжигание Корана или любой другой священной книги является оскорбительным, неуважительным и явной провокацией. Проявлениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европе», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркнули, что подобный акт был совершен в день мусульманского праздника Курбан-байрам, что делает поступок еще более кощунственным. Для предотвращения дальнейшей эскалации ЕС предлагает объединиться и вступить за взаимоуважение.

Ранее, 29 июня, власти Ирака потребовали от Швеции выдать иракского иммигранта, который сжег Коран, чтобы судить его. Акция с сожжением священной книги была проведена 28 июня у мечети в Стокгольме, в первый день главного праздника мусульман. Позднее выяснилось, что согласие на это было дано полицией Швеции.

В ответ на это премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон отметил, что разрешение шведской полиции является законным, но неуместным.

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов 29 июня назвал акцию, проведенную во время священного праздника, очевидным безумием. Ранее в тот же день Госдума РФ осудила решение шведских властей, назвав акцию вандализмом.