Премьер Швеции назвал разрешение сжечь Коран законным и неуместным

Разрешение шведской полиции сжечь Коран в Стокгольме является законным, но неуместным. Об этом 28 июня заявил премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон.

«Это законно, но неуместно. Я считаю, что мы живем в такое время, когда нужно сохранять спокойствие и думать о том, что лучше для долгосрочных интересов Швеции», — приводит его слова агентство Reuters.

Кристерссон не стал комментировать разрешение на сожжение Корана в контексте возможного вступления Швеции в НАТО.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что полиция Швеции дала согласие на проведение протестной акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман Курбан-байрам.

До этого, 16 февраля, полиция Стокгольма отклонила акцию с сожжением Корана, которую планировалось провести у посольства Ирака, мотивировав свое решение тем, что это может вызвать рост террористической угрозы в отношении Швеции.

В дальнейшем, 4 апреля, высший административный суд Швеции отменил решение полиции о запрете двух протестов с сожжением Корана. Он признал запрет необоснованным.

В начале февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не удастся прийти к взаимопониманию, пока в Стокгольме считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция официально подала заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года.